Paris (AFP). Brétigny : un rapport de plus accable l'organisation de la maintenance à la SNCF

Les défauts d'organisation et de maintenance à la SNCF sont de nouveau pointés du doigt, ainsi que les baisses d'effectifs, pour éclairer la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) en 2013, dans un rapport demandé par les syndicats et présenté mercredi. L'expertise, réalisée à la demande du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de l'établissement sud-ouest francilien, dont dépend Brétigny, n'est pas un document judiciaire. Mais elle vient compléter les précédentes investigations: enquête interne menée dès juillet 2013, travail du Bureau d'enquêtes sur les accidents du transport terrestre, menées parallèlement à l'enquête judiciaire. Le déraillement d'un train Paris-Limoges en gare de Brétigny-sur-Orge le 12 juillet 2013 avait fait sept morts. Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires dans l'enquête ouverte à Evry. Dévoilé par l'AFP le 25 octobre, le rapport établi par le cabinet Aptéis incrimine une "banalisation du travail dans l'urgence", une inquiétante "réduction de l'effectif compétent" et un "dysfonctionnement organisationnel", notamment dans l'entretien courant des voies. Les élus du CHSCT, réuni mercredi à Juvisy pour examiner ce rapport, présenteront mercredi soir à la presse les "résultats définitifs de l'expertise" et "les suites qui y seront données". Selon l'expertise, la baisse du nombre d'agents de surveillance des voies dans cette zone "semble y avoir été plus importante qu'ailleurs". Ainsi, entre 2000 et 2012, l'effectif de la brigade du secteur a "été divisé par deux", passant de 16 à 8 personnes, affirme le rapport. Au total, les effectifs de la branche SNCF chargée de l'infrastructure du réseau ont diminué de plus de 6.000 agents entre 2000 et 2010 (-15%), dont 4.400 rien qu'à la surveillance des voies, avant de remonter légèrement de 2011 à 2013 pour atteindre 37.200 personnes. Cette baisse a eu des conséquences "sur les conditions d'organisation de la maintenance", la "pénibilité" et "la sécurité" des agents lors des opérations de maintenance, analyse le cabinet. Dans ce contexte, l'accident "a brutalement concrétisé des insuffisances en matière de prévention des risques qui résultaient de dérives et de désordres plus anciens dans l'organisation du travail, dans ses modes d'encadrement, de pilotage autant que dans les moyens mis en oeuvre", conclut le rapport. "L'accident du 12 juillet 2013 est avant tout le résultat d'un dysfonctionnement organisationnel", souligne-t-il. - 'Retard de maintenance' - "Je conteste les chiffres du rapport, qui sont parcellaires et approximatifs", a réagi Claude Solard, directeur général de SNCF Infra, en expliquant que certains personnels de la branche infrastructure dépendent désormais d'"autres directions" et ne sont plus comptabilisés dans les effectifs. Pour autant, ils continuent d'exercer leur métier. Par ailleurs, "il y a des interventions de plus en plus importantes d'effectifs régionaux ou nationaux", a-t-il ajouté. Il a jugé que les baisses d'effectifs "sont exagérées dans le rapport" et fait valoir que les techniques de maintenance ont évolué. Début juillet, les experts judiciaires avaient conclu que le basculement d'une éclisse (sorte d'agrafe métallique reliant deux rails) était à l'origine du déraillement du train. Ils avaient sévèrement mis en cause les règles de maintenance. Selon le rapport remis au CHSCT, l'usure de l'éclisse avait été repérée depuis plusieurs années et son renouvellement demandé dès 2007. Mais malgré les signalements, son remplacement avait été programmé pour 2016 seulement. Le cabinet d'experts rappelle le "retard de maintenance" général du réseau vieillissant, du fait des contraintes budgétaires. Pour prévenir un nouveau risque et "rompre avec une culture de l'urgence", les experts font quelques recommandations pour "refonder l'organisation de la maintenance sur des bases fiables", et de "remédier au sous-effectif chronique" en proposant des incitations financières à des agents expérimentés de province, le temps de former les nouvelles recrues.

