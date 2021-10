Darmstadt (Allemagne) (AFP). La sonde Rosetta a reçu un premier signal du robot Philae

La liaison entre la sonde Rosetta et le robot Philae, qui a entamé sa longue et lente descente en chute libre vers la comète Tchouri, a été rétablie, a annoncé mercredi à la mi-journée l'Agence spatiale européenne (ESA). "Rosetta reçoit un signal de Philae", a confirmé Paolo Ferri, chef des opérations au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) de l'ESA (Agence spatiale européenne) à Darmstadt (Allemagne). "C'est un moment très important", a-t-il ajouté. Quelques instants auparavant, on avait pu voir Andrea Accomazzo, directeur de vol de la mission Rosetta à l'ESOC, lever le poing en signe de victoire dans la salle de contrôle de l'ESOC. "Tout semble normal pour le moment", a déclaré de son côté Stephan Ulamec, responsable de l'atterrisseur Philae au DLR (agence spatiale allemande). La liaison entre Rosetta et son atterrisseur Philae a été rétablie comme prévu environ deux heures après leur séparation. Le robot va passer sept heures en chute libre avant de tenter de se poser sur le noyau de la comète Tchourioumov-Guérassimenko. La confirmation de l'atterrissage est attendue à l'ESOC autour de 16H00 GMT (17H00 heure de Paris).

