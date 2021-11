Le plus bel homme de Normandie élu ce samedi

L'élection du plus bel homme de Normandie se déroulera dans l'enceinte du casino de Luc-sur-Mer. Neuf finalistes sont encore en course, pour une seule place. Dimitri Teissier, modèle élégance France 2014, participera à la soirée, tout comme Joël Bernard, modèle élégance 2013. Nathalie Chaumont, Miss Prestige Normandie 2012 sera également de la fête, tout comme Marjorie Steiner, Miss Prestige Normandie 2013.



Parmi les finalistes, la barbe semble être à l'honneur encore cette année. Sur les neuf candidats, six portent le bouc ou ne sont pas rasés de près. Les cheveux courts semblent également être de rigueur.