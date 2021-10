Paris (AFP). Accident de Brétigny: un rapport pointe les réductions d'effectifs à la SNCF

"Banalisation du travail dans l'urgence", "réduction de l'effectif compétent": un nouveau rapport présenté mercredi pour éclairer la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) en 2013 met en lumière une baisse d'effectifs sur la zone "plus importante qu'ailleurs" et un "dysfonctionnement organisationnel". Ce document, dont l'AFP avait déjà dévoilé les grandes lignes le 25 octobre, a été établi par le cabinet Aptéis à la demande du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de l'établissement sud-ouest francilien, dont dépend Brétigny. Les élus du CHSCT, réuni mercredi à Juvisy pour examiner ce rapport, présenteront mercredi soir à la presse les "résultats définitifs de l'expertise" et "les suites qui y seront données". Selon l'expertise, qui n'est pas un document judiciaire, la baisse des effectifs dans cette zone "semble y avoir été plus importante qu'ailleurs". Ainsi, entre 2000 et 2012, l'effectif de la brigade de Brétigny chargée de surveiller les voies dans le secteur "a été divisé par deux", passant de 16 à 8 personnes, pointe le rapport. Cette baisse a eu des conséquences "sur les conditions d'organisation de la maintenance", la "pénibilité" et "la sécurité" des agents lors des opérations de maintenance. Dans ce contexte, l'accident "a brutalement concrétisé des insuffisances en matière de prévention des risques qui résultaient de dérives et de désordres plus anciens dans l'organisation du travail, dans ses modes d'encadrement, de pilotage autant que dans les moyens mis en oeuvre", conclut le rapport. De fait, "l'accident du 12 juillet 2013 est avant tout le résultat d'un dysfonctionnement organisationnel", souligne-t-il. Le déraillement d'un train Paris-Limoges en gare de Brétigny-sur-Orge avait fait sept morts le 12 juillet 2013. Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires dans l'enquête ouverte à Evry.

