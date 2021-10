Évry (AFP). Meurtre d'une adolescente dans l'Essonne: le beau-père en garde à vue

Un homme a été arrêté et placé en garde à vue après le meurtre par balle d'une adolescente mardi soir à Longpont-sur-Orge (Essonne), vraisemblablement un "drame familial", a-t-on appris mercredi de sources policières. La jeune fille de 15 ans avait été abattue "au fusil de chasse" au domicile familial et son frère jumeau blessé d'"une vingtaine de coups de couteau". L'homme arrêté est le beau-père des jumeaux. Il était séparé de leur mère depuis quelques jours. C'est elle qui a appelé la police en entendant le coup de feu. Selon les premiers éléments de l'enquête, le beau-père avait pris la fuite avant de se manifester de lui-même auprès d'ambulanciers, à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), déclarant qu'il venait de tuer les enfants de sa femme. Un fusil de chasse a été retrouvé dans le coffre de sa voiture, abandonnée non loin de là, a précisé une source policière. D'après une source judiciaire, "il s'agit vraisemblablement d'un drame familial, pas d'un acte crapuleux". Pris en charge par les secours, le frère jumeau était toujours hospitalisé dans un état grave mercredi matin. L'enquête pour "meurtre" a été confiée à la police judiciaire de Versailles.

