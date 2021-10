Deux kayakistes de Rouen et de Harfleur portés disparus à Saint-Malo

Des bateaux, des hélicoptères et un avion Falcon 50 ont été mobilisé pour tenter de retrouver les deux kayakistes, agés de 31 et 33 ans, originaires de Rouen et Harfleur.

Il est 19h le lundi 10 novembre, quand le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Corsen est informé de la disparition des deux kayakistes dans la zone de Saint-Malo , suite à l’appel téléphonique de la compagne de l’un d’eux.

Leur embarcation a été retrouvée ce mardi 11 novembre en fin de matinée.

Les recherches ont été interrompues le mardi 11 novembre au soir.

Extrait du communiqué de la Préfecture Maritime :