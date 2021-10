Jérusalem (AFP). Deux Palestiniens poignardent des Israéliens, hommages à Arafat en Cisjordanie

Israël a encore renforcé ses mesures de sécurité mardi au lendemain de la mort d'un soldat et d'une femme colon, tués par des Palestiniens et à quelques heures des hommages prévus mardi pour le 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. "La police a été placée en état d'alerte avancé. Des milliers de policiers, d'officiers et de volontaires et des renforts sont déployés sur l'ensemble du pays pour assurer la sécurité publique", a dit à l'AFP Luba Samri, porte-parole de la police. "Une opération nationale a été lancée mardi pour arrêter tous ceux qui sont en situation illégale en Israël", a-t-elle ajouté. C'est dans ce contexte que les Palestiniens célèbrent mardi le 10e anniversaire de la mort de leur leader historique et principal fondateur du Fatah, Yasser Arafat, décédé le 11 novembre 2004 à Paris. Les célébrations ont été annulées dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, mais des hommages sont prévus à travers la Cisjordanie occupée. Après les attaques de lundi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a convoqué en urgence plusieurs responsables de la sécurité. Il a demandé un renforcement des effectifs de sécurité sur le terrain ainsi que la destruction des "maisons des terroristes", a indiqué son entourage à l'AFP. Une vidéo de l'attaque qui a eu lieu en Cisjordanie occupée montre un chauffeur lançant délibérément sa voiture sur un arrêt de bus près du bloc de colonies de Goush Etzion, au sud de Jérusalem. Après l'échec de sa tentative, il descend de sa voiture puis poursuit ses victimes à pied. Selon la police, ce Palestinien a poignardé trois colons, tuant une femme de 25 ans, Dalia Lemkus, et blessant deux hommes de 26 et 50 ans. Un garde de la colonie l'a grièvement blessé par balles. L'assaillant a été identifié par des sources de sécurité palestiniennes comme étant Maher Hamdi al-Hashlamon. Le Jihad islamique l'a présenté dans un communiqué comme l'un de ses membres. - 'Une guerre' - "Une guerre est en train de se dérouler ici", a déclaré Avi Roeh, président de Yesha, principale organisation de colons de Cisjordanie, sur la chaîne de télévision Channel 2. La poursuite par Israël de la colonisation est l'une des causes des vives tensions avec les Palestiniens. C'est près de Goush Etzion que trois adolescents, étudiants d'écoles religieuses de colonies juives, avaient été enlevés par des Palestiniens en juin et tués, marquant le début d'une escalade qui a culminé avec la guerre dans la bande de Gaza cet été. Quelques heures plus tôt lundi, un Palestinien de 17 ans a poignardé un soldat israélien près d'une gare ferroviaire de Tel-Aviv. Grièvement blessé, le sergent Almog Shilony, 20 ans, a succombé à ses blessures dans la soirée. Le Palestinien a été arrêté dans un immeuble après une courte course poursuite. Originaire d'un camp de réfugiés de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, il était entré illégalement en Israël, selon la police. Les Etats-Unis ont condamné cette série d'attaques meurtrières et appelé Israéliens et Palestiniens à prendre "toutes les mesures possibles pour protéger les civils et faire retomber les tensions". L'Union européenne a également condamné ces attaques, appelant "les dirigeants politiques à agir avec responsabilité et à travailler à une rapide désescalade de la tension". Tel-Aviv avait jusqu'alors été épargnée par les violences qui secouent depuis l'été Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée et occupée par Israël, et la Cisjordanie.

