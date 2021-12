Foire Saint-Martin de St-Hilaire du Harcouet

La Foire Saint-Martin est un événement incontournable ; à elle seule, elle attire 150 000 visiteurs chaque année, provenant de Saint-Hilaire-du-Harcouët en Basse-Normandie (50) mais aussi des deux provinces attenantes : la Bretagne et les Pays de la Loire.



SAMEDI 6 NOVEMBRE

8h Ouverture de la foire

- Dans les rues de la ville : Expositions et déballages

- Place de l'Hôtel de ville et de la Motte : Fête foraine

- Rue d'Avranches : Marché aux chiens

10h – 20h

- Salle des fêtes : Salon du Développement durable

- Pôle Marly : Salon Méditerranée (Invité d'honneur),

Salon Habitat et Salon ameublement

10h30 Inauguration par Gilbert Badiou, Maire, et visite

officielle en présence des personnalités



DIMANCHE 7 NOVEMBRE



A partir de 8h

- Dans les rues de la ville : Expositions et déballages

- Place de l'Hôtel de ville et de la Motte : Fête foraine

- Rue d'Avranches : Marché aux chiens

10h – 20h

- Salle des fêtes : Salon du Développement durable

- Pôle Marly : Salon Méditerranée (Invité d'honneur),

Salon Habitat et Salon ameublement





LUNDI 8 NOVEMBRE



9h30 - 13h

Concours départemental de la race bovine « Blonds

d'Aquitaine »

10h30 - 17h

Grand concours interdépartemental de la race bovine

normande au marché couvert de Marly

10h - 18h

- Pôle Marly : Salon Méditerranée (Invité d'honneur),

Salon Habitat et Salon ameublement

- Salle des Fêtes : Salon Développement durable





MARDI 9 NOVEMBRE



A partir de 8h

- Dans les rues de la ville : Expositions et déballages

- Place de l'Hôtel de ville et de la Motte : Fête foraine

- Rue d'Avranches : Marché aux chiens

9h

Foire aux bovins, chevaux et poneys au Marché couvert

de Marly

10h – 20h

- Salle des fêtes : Salon du Développement durable

- Pôle Marly : Salon Méditerranée (Invité d'honneur),

Salon Habitat et Salon ameublement





MERCREDI 10 NOVEMBRE



Marché hebdomadaire





JEUDI 11 NOVEMBRE

Fête foraine





SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 NOVEMBRE



Petite Foire Saint-Martin

Manèges à tarif réduit, Place de l'Hôtel de ville et de la

Motte



Ecoutez l'interview d'Anne Burel, Chargée de Mission pour la Mairie de St-Hilaire :