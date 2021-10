Peu après 11h30, deux véhicules se sont d'abord percutés sur la commune de Dame-Marie, à l'est d'Alençon. Quatre personnes ont été conduites au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Quelques minutes plus tard, plus au nord, un homme de 58 ans s'est grièvement blessé dans un autre accident de la route. Il a été transporté à l'hôpital de l'Aigle.