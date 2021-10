Faute de téléspectateurs, M6 écourte son émission phare "Rising Star"

Initialement prévue le 27 novembre, la finale de ce programme, lancé en partenariat avec les réseaux Facebook et Instagram et destiné à concurrencer le succès de "The Voice" sur TF1 en permettant aux téléspectateurs de sélectionner ou d'éliminer un artiste pendant sa prestation, a été avancée au 13 novembre. Au passage, deux émissions de "Rising Star" en première partie de soirée (prime time) sont supprimées.

Après sept numéros de "Rising Star", le programme "n'a pas rencontré un public suffisamment large mais a été salué comme un pari audacieux et innovant", affirme M6 dans un communiqué.

A son lancement, le 25 septembre, l'émission avait réuni en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs, soit 16,9% de part d'audience. Jeudi 6 novembre, ils n'étaient plus que 1,5 million à la regarder .

En revanche, côté interaction avec les réseaux sociaux, le concept semble avoir fonctionné : M6 revendique "plus de 13 millions de votes" générés au cours des sept premières émissions.

Le programme créé en Israël, où il a réalisé en moyenne 48% de part d'audience, a été vendu à une quarantaine de pays mais a connu des fortunes diverses, entre flop d'audience aux Etats-Unis et déprogrammation avant sa diffusion en Grande-Bretagne.