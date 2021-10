L'Esigelec à la pointe de la robotique

Créer Un robot de surveillance autonome capable de détecter et de trouver l’origine de fuites de gaz et de flaques d’huiles sur les plateformes pétrolières. Voici le challenge international de Robotique lancé par TOTAL.

"On était intéressé, il nous a fallu trouver un partenaire pour monter un consortium, constituer une première ébauche de solution technique et présenter le projet à Total. Il a été retenu", explique Romain Rossi, enseignant-chercheur en charge du développement informatique et logicielle du robot. C’est La PME Sominex qui réalise le système mécanique.

Le consortium VIKINGS (Robotic Vehicule using Intuitive Kinematics ans Innovating Natural Guidance Systems) doit concevoir un robot conforme aux normes ATEX (Atmosphère Explosif). "Il n’est pas question qu’il soit à l’origine d’une source de chaleur ou d’une étincelle qui causerait une explosion !"

L’équipe de l’Institut des Systèmes Electroniques Embarqués (IRSEEM) de l’ESIGELEC chargée de la conception électronique du robot s’articule autour d’un coordinateur projet, d’un architecte système (conception globale du robot), perception par caméra et analyse d’image, et enfin architecture logicielle (dont s’occupe Romain Rossi).

Le projet a été retenu en été 2014. Le robot doit être prêt pour juin 2015 où les cinq finalistes passeront une évaluation en condition réelles sur une plateforme de TOTAL.