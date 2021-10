Coquette, rieuse et tournée vers les autres : c'est ainsi que les proches de Jeanne Martin l'ont toujours décrite. A 110 ans, la doyenne de Basse-Normandie est décédée d'une bronchite à son domicile des Petites soeurs des pauvres, rue Porte Millet à Caen. Elle marchait encore, à cet âge, sans canne, et ne portait pas de lunettes. Jeanne Martin était aussi la 25e personne la plus âgée de France.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 13 novembre à l'église des Petites soeurs des pauvres.