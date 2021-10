Basket : l'USOM a encore chuté à l'extérieur

Samedi 8 novembre, c’est contre l’Union Hainaut que l’USOM s’est retrouvée en difficulté (76-66). Les filles de Romain L’Hermitte ont fait jeu égal avec les Nordistes jusqu’à la mi-temps, avant de céder du terrain. "On était bien dans le match, on a mis un gros rythme et c’était pas mal, je pensais user l’adversaire comme ça", analyse l’entraîneur normand.

Mais au retour du vestiaire, Hainaut a nettement durci le jeu. Les copines de Julie Vanloo ont voulu en faire autant mais ont été sanctionnées par les fautes. "On a perdu les pédales et le contrôle du match, poursuit Romain L’Hermitte. Les filles se sont battues jusqu’au bout. On a encore beaucoup à travailler pour gagner en expérience et aller s’imposer à l’extérieur."

Beaucoup plus à l’aise à domicile, les Mondevillaises se doivent impérativement de réagir dimanche 16 novembre avec la réception de Nantes Rezé, une équipe qui n’a que deux victoires à son compteur (avec un match de retard). "Le classement est très serré et nous avons les cartes en mains," lâche le technicien de l’USOM en conclusion. Coup d’envoi du match à 15h30, Halle Pierre Bérégovoy.