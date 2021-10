Paris (AFP). Jouyet: Guéant veut que la totalité de l'enregistrement soit publiée

L'ancien secrétaire général de l?Élysée, Claude Guéant, a estimé lundi que la "totalité" de l'enregistrement réalisé par les journalistes du Monde de leur entrevue avec Jean-Pierre Jouyet devait être publiée. "Je pense qu'il faut que nous sachions ce qu'il s'est dit ce jour-là et pour savoir, il faut que effectivement ce soit la totalité de l'enregistrement qui soit communiqué", a dit M. Guéant sur Europe 1, évoquant l'enregistrement d'une conversation qui a eu lieu le 20 septembre entre les journalistes et M. Jouyet, relatant le déjeuner de juin. Dans leur livre "Sarko s'est tuer", deux enquêteurs du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, relatent la tenue d'un déjeuner dans un restaurant proche de l'Elysée le 24 juin, au cours duquel M. Fillon aurait dénoncé auprès du secrétaire général de l'Elysée, Jean-Pierre Jouyet, le remboursement par l'UMP des pénalités liées au dépassement du plafond des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Après avoir démenti ces propos, M. Jouyet a changé de version dimanche, déclarant que l'ancien Premier ministre aurait bel et bien évoqué devant lui l'affaire Bygmalion lors d'un déjeuner. François Fillon a ensuite accusé M.Jouyet de "mensonge" et démenti avoir tenu de tels propos. Estimant sur Europe 1 que "pour le président Hollande, [M. Jouyet] est un très bon secrétaire général", il a poursuivi: "la mode maintenant, c'est de demander la tête des gens à chaque fois qu'il y a un problème". Demande-t-il la démission de M. Jouyet? "Non, ça c'est une affaire entre le président de la République et son secrétaire général, mais ce qu'il faut, c'est que nous sachions la vérité." Interrogé sur l'existence d'un "cabinet noir" à l'Elysée, M. Guéant a répondu: "je ne sais pas s'il y a un cabinet noir, mais il y a à l'évidence une structure -- je ne veux pas la qualifier autrement, je veux utiliser un terme vague -- qui utilise les affaires judiciaires." "Ca me semble tout à fait évident que toutes les révélations viennent à point nommé dans le calendrier politique, il me semble tout à fait évident qu'il y a un nombre considérable de violations du secret de l'instruction ou du secret de l?enquête, qui ne font jamais l'objet d'aucune enquête de la part du pouvoir, alors que ce sont des violations qui interviennent sur des affaires très importantes", a affirmé M. Guéant.

