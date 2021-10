CHIMENE BADI - Mes silences

Quand Chimène Badi chante, elle ne fait pas semblant, même après plusieurs années de silence et des complications au niveau des cordes vocales qui l'ont laché en 2013.

Que l'on aime ou non Chimène Badi. Que l'on aime ou non la variété populaire. Force est de constater que sa voix est belle et puissante. Dommage que l'orchestration de son nouveau titre soit loin d'être à la hauteur de la belle.

Son nouvel album devrait sortir en février 2015.

Cette semaine sur Facebook, Chimène Badi exultait de joie.