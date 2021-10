Sortir dans le Calvados : lundi 10 novembre

Ce jeudi, rendez-vous au centre de congrès de Caen pour le 8ème salon Planète Créa. Organisé par la CCI Caen Normandie, ce salon s'adresse à ceux qui veulent créer, démarrer, reprendre ou céder une entreprise en Normandie. Rendez-vous jeudi de 9h30 à 18h30. Plus d'infos sur www.planetecrea.com

A partir de jeudi et jusqu'au 19 novembre, c'est la 8ème édition du festival Mondeville sur rire. C'est un festival d'humour avec de nombreux spectacles et un festival jeune public. Retrouvez toute la programmation et la billeterie sur www.mondevilleanimation.org

Vendredi soir, l'humoriste Anthony Kavanagh se produira sur la scène du Zénith de Caen avec son spectacle «Show Man». C'est à 20h30, l'entrée est à 39€. Retrouvez toute la programmation du Zénith sur www.zenith-caen.fr