Washington (AFP). Etats-Unis: le Navy Seal, qui aurait tué Ben Laden, menacé de mort par des jihadistes

Un ancien soldat des Navy Seals, ces troupes d'élite de la marine américaine traditionnellement soumises au secret le plus strict, a affirmé publiquement qu'il était celui qui avait tué Oussama Ben Laden, s'attirant immédiatement des menaces de mort de jihadistes. Robert O'Neill, 38 ans, a affirmé jeudi au Washington Post qu'il avait tué, d'une balle en pleine tête, le chef d'Al-Qaïda le 2 mai 2011 lors d'un raid héliporté à Abbottabad, au Pakistan. Des jihadistes ont aussitôt lancé des menaces de mort contre lui, a révélé SITE qui surveille les sites web et médias utilisés par les jihadistes. Des photos d'O?Neill accompagnées de messages en arabe et en anglais appelant des loups solitaires à venger la mort du chef d'Al-Qaïda, ont été diffusés sur Twitter et sur le forum des jihadistes al-Minbar, a indiqué SITE. L'un d'entre eux écrit par exemple en arabe : "Nous enverrons aux loups solitaires en Amérique la photo de ce Robert O?Neill qui a tué Cheikh Ousama ben Laden?". Un autre déclare dans les deux langues : "A vous très chers musulmans aux Etats-Unis d'Amérique, voilà votre chance d'accéder au Paradis", indique SITE. L'ancien soldat d'élite a indiqué au quotidien avoir décidé de donner son nom après une fuite orchestrée par SOFREP, un site internet d'anciens Seals. Cette fuite était elle-même une réponse de protestation à la diffusion sur Fox News les 11 et 12 novembre, du documentaire intitulé "The Man who Killed Usama ben Laden" ("L'homme qui a tué Oussama ben Laden") dans lequel il se dévoile. Les Navy Seals sont normalement tenus de conserver le secret le plus strict sur leurs missions. En racontant le raid au Washington Post, ce natif du Montana (nord-ouest), décoré à de multiples reprises, a indiqué que deux autres soldats avaient tiré des coups de feu. Il se trouvait en deuxième position à la tête du commando lors de l'assaut contre la chambre de Ben Laden, a-t-il dit. Le chef d'Al-Qaïda est brièvement apparu à la porte mais le soldat en tête a apparemment manqué son tir. "Je suis passé devant lui pour entrer dans la chambre, juste à l'embrasure de la porte", dit M. O'Neill, "Ben Laden était là debout. Il avait ses mains sur les épaules d'une femme et la poussait devant", dit-il. L'ex-soldat a précisé qu'il pouvait clairement identifier le leader terroriste avec ses lunettes de vision nocturne, malgré l'obscurité, et a tiré. Il a ajouté qu'il était évident que Ben Laden était mort car son crâne a éclaté. - 'Réconfort' - Selon le quotidien, deux membres du commando ont confirmé l'identité de l'ex-soldat. Selon le Post, O'Neill s'est longtemps demandé s'il allait révéler son nom, qui circulait déjà dans les milieux militaires et du Congrès et était connu d'au moins deux organes de presse. Il s'est décidé à sortir de l'ombre par crainte de fuites et après avoir rencontré des victimes des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York. "Les familles m'ont dit que (la mort de Ben Laden) leur avait apporté un peu de réconfort", dit-il. Mais sortir de l'anonymat n'est pas du goût de sa hiérarchie. Le chef des Navy Seals, le contre-amiral Brian Losey, a adressé en début de semaine un sévère avertissement à ceux qui violent la tradition du secret de cette force.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire