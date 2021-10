L'Avant Match Chartres / Cherbourg : "pas de place pour les faibles"

Deux millions d'euros de budget, plus de trente buts par match, une ambition clairement affichée de monter en LNH l'an prochain... Beaucoup de paramètres éloignent le Chartres Métropole Handball de la JS Cherbourg. Pourtant, le promu occupe la 3e place du classement de ProD2, à 4 points du leader chartrain.

"Ce sera très compliqué, mais je pense avoir déceler certaines failles qui nous permettront d'exister, si nous entrons tout de suite dans le match" indique Sébastien Leriche, le coach manchois.

Chartres : "un rouleau compresseur"

Avec 22 joueurs dans son groupe et des postes doublés voire triplés, Chartres fait office de "bulldozer", mais il va s'agir d'apporter de l'intensité pour éviter que la machine ne se mette en route dès l'entame de match. "La pression est plutôt de leur côté puisqu'ils n'ont pas encore joué des équipes du Top 5" :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Le coach des Mauves attend donc des "guerriers" sur le terrain ce vendredi. "Il n'y a pas de place pour les faibles. Si dans l'investissement et la concentration on n'y est pas, on n'a rien à faire là" :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Massard revient

Ce match sera pour Steeve Massard celui du retour en championnat. L'ailier s'était blessé à l'épaule lors de la 1ere journée, et assure ne plus être inquiet. "Ca a été très long. J'ai suivi chaque minute de chaque match de la JSC, Chantereyne ça donne vraiment envie !" indique le joueur qui a subi deux semaines de repos total puis six semaines de préparation. Il confie aimer le genre de match qui se profile face à Chartres, "où il y a du contact" :

Steeve Massard Impossible de lire le son.

Simon Dalmont, hauteur d'une belle prestation face à Rennes en coupe de France, assure "ne pas avoir de pression". Il aborde ce match "comme les autres" :

Simon Dalmont Impossible de lire le son.

Les Mauves seront de retour à Chantereyne après trois semaines d'absence le 14 novembre. Les places sont en vente dès ce vendredi.

Pratique. Chartres vs Cherbourg, vendredi 7 novembre, coup d'envoi 20h00