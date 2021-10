Benoît Pichard, nouveau sous-préfet du Calvados

Diplômé d'un master de l'institut d'études politiques et d'une licence de management public à Aix-en-Provence, Benoît Pichard occupe là son premier poste au service de l'Etat. A 39 ans, ce « célibataire géographique » (sa compagne vit toujours à Paris pour des raisons professionnelles) n'a pas « un parcours classique, pour avoir travaillé en collectivité territoriale puis auprès de personnalités politiques ». Il a débuté en 1998 sa carrière comme assistant parlementaire avant de devenir adjoint au directeur de cabinet du maire d'Aurillac.

En 2004, il occupe la fonction de chef de cabinet du Conseil régional de Poitou-Charentes. Une certaine Ségolène Royal vient alors d'en rafler la présidence. En 2007, alors que celle qui est aujourd'hui ministre est candidate à l'élection présidentielle, il est nommé conseiller en charge de ses déplacements et du protocole. « Des années assez intenses », confie-t-il. La défaite digérée, Benoît Pichard poursuit sa carrière dans la communication avant d'être appelé à devenir chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon, entre mai 2012 et avril 2014 puis conseiller au cabinet du Président du Sénat, Jean-Pierre Bel. « Ce sont mes rencontres avec plusieurs préfets qui m'ont incité à m'engager au service de l'Etat », explique-t-il.

Premier et sans doute plus gros dossier que Benoît Pichard, passionné de cheval, aura à mener au côté de Jean Charbonniaud, Préfet du Calvados et de la Région : celui de la réunification de la Normandie.