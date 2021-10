Paris (AFP). Route du Rhum: le match relancé en tête, Peyron et Gabart sous pression

Le match était relancé vendredi matin en tête de la Route du Rhum, le leader Loïck Peyron enchaînant les empannages dans des alizés mollassons tandis que ses poursuivants immédiats -notamment Yann Guichard- en profitaient pour grappiller quelques milles et revenir sur lui. Au pointage de 08h00 heure française, le skipper du trimaran Banque Populaire VII possédait 152,2 milles d'avance sur Guichard (Spindrift 2), mais il reste encore environ 1400 milles à parcourir jusqu'à l'arrivée, prévue lundi, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Dans la catégorie des monocoques Imoca, Jérémie Beyou (Maître Coq) a effectué une superbe remontée ces dernières heures et n'était plus qu'à 8,3 milles du tableau arrière de Macif (François Gabart) vendredi matin. Là encore, rien n'est joué. Classements à 08h00 heure française Classe Ultimes 1. Loick Peyron (Banque Populaire VII) à 1440,08 milles de l'arrivée 2. Yann Guichard (Spindrift 2) à 152,2 milles de Peyron 3. Lionel Lemonchoix (Prince de Bretagne) à 270,5 Classe Imoca: 1. Francois Gabart (Macif) à 2264,3 milles de l'arrivée 2. Jérémie Beyou (Maître Coq) à 8,3 milles de Gabart 3. Marc Guillemot (Safran) à 105 Classe Multi50: 1. Erwan Leroux (FenêtréA-Cardinal) à 2311,9 milles de l'arrivée

