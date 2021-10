Tokyo (AFP). Japon: feu vert au redémarrage des 2 réacteurs nucléaires Sendai

Le gouverneur de la préfecture japonaise de Kagoshima a donné vendredi son accord pour le redémarrage des réacteurs nucléaires Sendai 1 et 2, les premiers conformes aux normes durcies depuis l'accident de la centrale Fukushima Daiichi en 2011. Le plus haut responsable des autorités locales, qui a le dernier mot, a approuvé cette relance dans l'après-midi (heure du Japon), selon les médias, sur la base des garanties offertes par la compagnie exploitante, Kyushu Electric Power, et par le gouvernement disposé à relancer toutes les installations jugées sûres.

