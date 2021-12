SORTIR EN REGION vendredi 5 novembre

Concert de Yodelice ce soir au Big Band Café à Hérouville St Clair, le groupe emmené par Maxim Nucci a su créer une touche folk « à la française » avec ses deux premiers albums. Le second album vient de sortir tandis que le premier a était récompensé par une Victoire de la Musique en tant qu'album révélation de l'année.

Ce soir à Bayeux revivez l'épopée des radios pirates lors du spectacle « Radio rock » à la Halle aux Grains à 20h30.

Ce soir et demain à Granville spectacle musical « Hors d'oeuvre » à 20h30 au théâtre de la Haute-Ville.

Dès demain et jusqu'à samedi c'est la Foire St Martin à St Hilaire du Harcouët.

800 stands sur 11 km de rues, 150 000 visiteurs attendus dans le sud Manche.

La Foire St Martin vous invite à son marché et sa fête foraine en centre-ville, mais aussi à découvrir le développement durable, l'ameublement, l'habitat et en invité d'honneur cette année la Méditerranée, avec des stands de gastronomie italienne, grecque, cosmétiques orientaux, maroquinerie italienne et bien d'autres encore vous y attendent chaque jour de foire.

Demain le Cargö reçoit un duo féminin de musique électro, c'est le groupe « Sexy Sushi » ) découvrir demain sur la presqu'île à 21h.

Dimanche retrouvez le collectif Utopia qui regroupe des musiciens, des peintres, des cinéastes, et plasticien aux Ateliers Art Plume à St Lô quartier de la Dollée.

Les arts du cirque également à l'honneur ce week-end à St Pair sur mer avec le festival Second Geste, représentations samedi à 20h30 et dimanche à 16h.

Du hockey sur glace avec les Drakkars 13ème du classement qui affrontent Epinal 8ème samedi à 20h à la patinoire Caen-la mer

Enfin du football, en CFA, Cherbourg ne jouera pas ce week-end puisqu'il y'a 17 clubs dans ce groupe et un exempt de rencontre lors de chaque week-end, Avranches en forme en coupe de France doit marquer samedi à domicile face aux Herbiers pour conforter sa place de leader, la B de Caen jouera face à la lanterne rouge dimanche le club d'Yzeure.