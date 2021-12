Un nouvel album pour Michael Jackson

Ce n'est pas une légende, Michael Jackson a toujours enregistré beaucoup de titres non publiés finalement pour chaque de ses albums. Ainsi, on estime qu'il est possible d'éditer plusieurs albums avec ces chansons privées.

Le 1er album posthume de Michael Jackson qui sortira le 14 décembre prochain en France sous le label Epic proposera une dizaine de chansons enregistrées à priori entre 2007 et 2009. On parle d'une collaboration avec Lenny Kravitz ou encore avec Akon.

La maison de disque mettre ce vendredi un extrait d'un premier single "Breaking news" et dévoilera dès lundi prochain l'intégralité de ce premier single durant une semaine. A n'en pas douter que cette chanson risque de ravir les fans de Michael Jackson.

A noter que l’image jointe de la couverture de l’album a été créée par le peintre Kadir Nelson en 2009 lors d'une séance avec Michael Jackson.

