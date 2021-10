Beyrouth (AFP). Syrie: 12 civils tués dans des bombardements du régime à Alep

Au moins 12 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués jeudi lorsque des hélicoptères du régime syrien ont largué des barils d'explosifs sur une position rebelle à Alep, dans le nord du pays, a indiqué une ONG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), l'attaque a visé le quartier Chaar, dans la partie est, contrôlée par les rebelles, de la deuxième ville du pays. L'ONG, qui craint un bilan plus élevé, précise qu'un premier baril a été lâché, suivi peu de temps après par un deuxième, toujours au même endroit. Une vidéo du site touché diffusée par l'OSDH montre des ambulances arrivant sur place et des membres des services de secours transportant des brancards au milieu d'une épaisse fumée blanche. Des femmes en train de hurler pouvaient être entendues sur le lieu de l'attaque. Commencé en novembre 2012, le largage des barils par les hélicoptères du régime sur les régions rebelles a fait des milliers de morts, selon l'OSDH, qui tire ses informations d'un réseau de militants et de médecins à travers le pays. Ces bombardements se sont multipliés ces dernières semaines à Alep, la capitale économique du pays avant le début du conflit en 2011. En dehors des victimes civiles, ils y provoquent d'énormes destructions. Cette augmentation intervient alors que la communauté internationale est focalisée sur le combat de la coalition menée par Washington contre les jihadistes en Syrie et en Irak, éclipsant la guerre entre le régime de Bachar al-Assad et les rebelles. Damas dément l'utilisation de ces barils et assure que les bombes lancées par son aviation visent uniquement les "terroristes", en référence aux rebelles. Ces bombes sont constituées généralement de gros barils d'huile, de cylindres à gaz ou de réservoirs d?eau, vidés de leur contenu pour être remplis de puissants explosifs ainsi que de ferraille afin de renforcer l'effet de fragmentation.

