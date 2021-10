Sortir dans l'Orne : vendredi 7 novembre

Aujourd'hui venez à la patinoire d'Alençon vous essayer à la glisse. Et ce vendredi location de patins et boisson offerte aux filles accompagnées d'une personne payant au tarif normal. Plus d'infos sur www.patinoire-alencon.fr



Le cyclo cross de la Lacelle c'est demain. Un événement sportif divisé en plusieurs courses. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est gratuit pour les catégories enfants.



Emmaüs à Alençon organise tout ce week-end une vente d'automne. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 17h30 et lundi de 14h à 17h30.



La 10ème édition de Ferme en fête se tient tout ce week-end au parc Anova d'Alençon. L'occasion idéale pour le lancement officiel du Drive fermier d'Alençon. Des bons d'achats seront à gagner pour vos commandes en ligne de Noël. Dégustez les produits du Driver fermier d'Alençon demain et dimanche sur Ferme en fête et rendez-vous sur www.drive-fermier.fr/alencon