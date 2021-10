Bruxelles (AFP). Belgique: 100.000 manifestants contre le gouvernement de droite

Au moins cent mille personnes manifestaient jeudi à Bruxelles contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement de droite, selon la police. Les estimations des syndicats, qui ont organisé cette marche avec des partis de gauche et des associations, divergeaient encore en milieu de journée, certains évoquant jusqu'à 130.000 participants. Plusieurs d'entre eux ont salué une mobilisation "historique" dépassant largement les dernières manifestations nationales contre l'austérité, en 2011 et 2013. Des dizaines de milliers de personnes, vêtues de chasubles rouges, vertes et bleues, les couleurs des trois grands syndicats belges, ont défilé sur les boulevards du centre-ville au son des sifflets et de très nombreux pétards. "Il faut faire des efforts, c'est évident, mais le cocktail de mesures proposées par le gouvernement est particulièrement injuste. En effet, les grandes entreprises et les détenteurs de capitaux ne participent pas à la solidarité, par contre, on diminue les salaires, on diminue les pensions et on touche à sécurité sociale", a estimé la chef de file des socialistes, Laurette Onkelinx, en tête de cortège. "Le pouvoir d'achat sera mis à mal, tant pour les travailleurs que pour les allocataires sociaux et les petits indépendants", a insisté Marc Goblet, le secrétaire général du syndicat FGTB. De nombreuses industries tournaient au ralenti, notamment dans la sidérurgie et aux ports d'Anvers et de Zeebruges, à la poste ou encore dans l'enseignement. Un conseil des ministres restreint doit se réunir jeudi soir et les trois principaux syndicats y ont été conviés. Cette manifestation est un prélude à la contre-offensive annoncée par les syndicats aux réformes économiques et sociales, soit 11 milliards d'euros d'économies, annoncées par Charles Michel, à la tête d'une coalition de droite inédite, avec notamment les nationalistes flamands de la N-VA. Des grèves tournantes sont prévues dans les provinces au cours des prochaines semaines, avant une grève générale le 15 décembre sur l'ensemble du royaume. Les syndicats, mais aussi les partis socialistes et écologistes ou d'extrême gauche, dans l'opposition, dénoncent en particulier la décision de procéder à un "saut d'index" en 2015, qui aura pour conséquence que les salaires et les allocations sociales ne suivront pas automatiquement l'augmentation du coût de la vie comme c'est en principe le cas en Belgique. L'autre grande pomme de discorde est le report de l'âge de la retraite à 67 ans à partir de 2030, contre 65 ans actuellement. "Je suis quotidiennement avec une classe de 25 élèves et je ne me vois vraiment pas continuer jusqu'à 66, 67 ans, voire plus. En plus je prends la place des jeunes qui n'ont pas de travail", a expliqué dans le cortège Anne Piana, institutrice à l'école maternelle de 55 ans. "Encore 17 ans, c'est trop", estime un directeur d'école en Flandre, Ralph Lauwmans, âgé de 50 ans. Des mesures d'économie touchent par ailleurs des secteurs spécifiques comme la culture, la fonction publique ou encore la recherche scientifique. Charles Michel, qui a prêté serment début octobre à la tête d'une coalition comprenant trois partis néerlandophones de droite, dont la N-VA, a déclaré vouloir un gouvernement "qui rassemble" et faire de "l'emploi" sa "première priorité". Près de la gare du Midi, point final du cortège, l'AFP a observé un face-à-face tendu entre quelques centaines de manifestants, dont des dockers d'Anvers, qui ont lancé des fusées, et la police, qui a répliqué avec des gaz lacrymogène et de puissants jets d'eau.

