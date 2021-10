Deux groupes normands programmés au festival Bars en Trans à Rennes

La programmation de l'édition 2014 des Bars en Trans qui se tiendra à Rennes les 4, 5 et 6 décembre a été dévoilée. On retrouve au programme 80 groupes qui investiront pendant trois jours 13 bars de Rennes, proposant un parcours de découvertes musicales en parallèle aux Transmusicales. Au cœur de cette riche programmation, on retrouve deux groupes bas-normands : les flériens de Two Bunnies In Love et le saint-lois Antoine Antoine Antoine.

Two Bunnies In Love

Les flériens de Two Bunnies In Love talents de la scène régionale et vainqueurs du prix Ricard S.A Live Music 2014, seront sur scène le 5 décembre à 20h, au bar le Dejazey, au côté du groupe belge Madensuyu. Ils dévoileront leur britpop percutante et acidulée.

Antoine Antoine Antoine

Lors de la soirée « Ciné & Concert » organisée le 5 décembre, le saint-lois Antoine Mounier alias Antoine Antoine Antoine se produira sur scène. La soirée débutera à 20h par la projection du film Antoine Antoine Antoine, réalisé par Nicolas Ruffault, qui dévoile les péripéties du bas-normand qui a accompagné Philippe Katherine lors de sa dernière tournée. Ex-membre de Teaspoon et De la Pop, Antoine Antoine Antoine livrera en deuxième partie de soirée, à partir de 22h, ses sonorités électro pop synthétique.

