Auto : une fin de saison en trombe pour Pierre Ragues

Le pilote caennais Pierre Ragues a conclu sa saison en European Le Mans Series avec l’écurie NewBlood by Morand Racing, dimanche 18 octobre, sur une deuxième place lors de la dernière course de la saison à Estoril au Portugal. “Nous terminons à seulement 35 secondes des vainqueurs tout en sachant que nous avons perdu près d’une minute à cause d’un arrêt imprévu, ce qui montre que nous aurions pu l’emporter, se réjouit le jeune homme. Nous étions rapides et la voiture était compétitive, mais terminer second après une telle course face à des adversaires solides est un excellent résultat et c’est bien de terminer la saison sur un podium.”

Dans un championnat relevé qui a vu cinq gagnants sur cinq courses différentes, ce succès est avant tout due à un formidable esprit collectif. “L’équipe a fait un travail remarquable et ce fut très gratifiant de les aider lors de cette seconde moitié de saison. Piloter aux côtés de Christian et Gary a été agréable et nous nous sommes bien entendus.”

Pour Pierre Ragues, l’objectif de la saison prochaine ne fait aucun doute : le titre en European Le Mans Series et ainsi confirmer le succès obtenu cette année sur le Circuit Paul Ricard dans le sud de la France.