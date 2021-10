Hockey : les Drakkars de Caen à l'agonie

Le calendrier leur impose une coupure internationale bienvenue par les temps qui courent. Les Caennais vont pouvoir s’aérer l’esprit au sortir d’une huitième défaite consécutive, concédée samedi 1er novembre face à Grenoble (2-8). “Nous n’avions pas les armes pour rivaliser pendant soixante minutes, concède Luc Chauvel. Néanmoins, on n’a pas mis non plus tous les ingrédients nécessaires. Quand on laisse la porte ouverte contre une équipe comme Grenoble, avec des joueurs de très haut niveau, ça ne pardonne pas.”

Le HC Caen a commis trop d’erreurs défensives pour espérer exister, malgré les buts de Brice Chauvel et Fabien Métais. Il compte maintenant sur le retour des blessés (Thiery Poudrier et Ryan Barlock) et l’arrivée des recrues (Vsevolod Tolstushko et surtout Dorian Peca) pour repartir de l’avant le 14 novembre à Briançon.