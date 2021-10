Paris (AFP). Sivens: Un ouvrage sera fait, solution espérée avant la fin de l'année

"Il y aura une solution, un ouvrage qui sera fait", a annoncé mardi la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal à propos du barrage de Sivens, souhaitant que des solutions soient trouvées "avant la fin de l'année" et appelant à l'évacuation du site. "L'idée, c'est de ne pas traîner, il faut qu'on puisse être au clair d'ici à la fin de l'année sur les solutions" alternatives, a dit la ministre au terme d'une réunion avec les parties concernées. "Il faut encore que les choses mûrissent pour une solution pérenne", a-t-elle ajouté. "Les solutions alternatives, ce serait soit le recalibrage du barrage actuel soit, autre solution, des retenues de substitution plus en aval dans la vallée, cela serait moins dommageable pour l'environnement () mais ce serait aussi plus long car il faudrait refaire des études", a-t-elle précisé, annonçant l'envoi sur place en fin de semaine prochaine de trois experts, un hydrologue, un agronome et un expert en biodiversité. La ministre a appelé à l'évacuation du terrain, site d'une "occupation illégale". Elle a évoqué l'exaspération d'habitants relayée lors de la réunion par la maire de la commune, notamment le cas d'une septuagénaire dont elle a souhaité le retour dans sa maison. Elle a demandé aux associations de défense de l'environnement d'appeler à cette évacuation. La réponse n'a "pas été négative", selon elle. Lors de la réunion organisée en fin de journée à son ministère, "les fils ont été renoués entre les uns et les autres, chacun a fait un effort pour faire un pas vers la vérité de son voisin, les réflexions vont mûrir", a encore souligné la ministre. "Nous sommes sur la bonne voie", a-t-elle dit ensuite sur BFMTV, précisant ne pas avoir prévu de se rendre sur place dans l'immédiat. "Je ne veux pas me substituer aux responsabilités locales, je suis là pour faciliter les choses, apporter un appui technique".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire