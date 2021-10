Sortir dans la Manche : mercredi 5 novembre

Tendance Ouest partenaire du salon "créer, démarrer, reprendre, céder une entreprise en Normandie" qui se tient demain au parc des expositions de Saint-Lô. C'est organisé par la C.C.I centre et sud Manche. Au programme : ateliers, conférences, rencontres avec des professionnels, espace dédié aux porteurs de projets, des pôles thèmatiques, des experts à votre service pour vous éclairer et vous informer. Rendez-vous de 9h30 à 19h, l'entrée est gratuite.



Samedi, dimanche et mardi prochain, Saint Hilaire du Harcouët vous accueille pour sa célèbre foire Saint Martin. Un événement gratuit.Retrouvez aussi la grande fête foraine jusqu'au 16 novembre. Plus d'infos sur www.tendanceouest.com



Tout ce week-end et jusqu'à mardi prochain également, c'est la 28ème Foire gastronomique et commerciale à Torigni-sur-Vire. Samedi et dimanche venez faire un tour au grand rendez-vous de la gastronomie et de l'artisanat pour découvrir des saveurs d'ici et d'ailleurs. L'entrée est gratuite.