Une pointure du jazz au théâtre de Caen

Originaire de Memphis, l'un des berceaux du blues et capitale de la “soul music”, Charles Lloyd est un saxophoniste hors pair, qui fait figure de mythe pour le milieu du jazz des années 1960. Il était alors saxophoniste du pianiste non moins réputé Keith Jarrett. Charles Lloyd développe encore aujourd'hui une musique “chaleureuse, colorée et expressionniste”, et a su y ajouter une activité intense sur scène, entre moments d'improvisation et profondeur musicale. Le saxophoniste ténor prouvera à 72 ans au public caennais que sa présence et son charisme restent toujours intacts.



Pratique : Charles Lloyd Sky Trio au théâtre de Caen, jeudi 11 novembre à 20h. 15 à 30€. Tél. 02 31 30 48 00



