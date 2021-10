Lyon (AFP). Pluies dans le Sud-Est: 16 départements en alerte orange, 6.500 foyers sans électricité

Encore des dégâts, des pannes de courant, et un brin de lassitude: un nouvel épisode de fortes pluies, accompagnées de grosses bourrasques de vent, touche un grand quart sud-est du pays, avec 16 départements désormais en alerte orange. Dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen, c'est la troisième fois que des trombes d'eau s'abattent en un mois et demi. "Du 17 au 20 septembre, puis durant la deuxième quinzaine d'octobre, et là ça + réattaque +, précise la secrétaire de mairie de Barnas, en Ardèche. Alors que la semaine dernière, on a eu un temps estival!". Dans ce village de quelque 230 habitants, près de 350 litres d'eau sont tombés au mètre carré depuis lundi matin. Parmi les dégâts, la fonctionnaire évoque "un gros arbre" tombé dans le camping municipal, la toiture d'un mobile home arrachée, des éboulements sur une partie des voies communales et des caves inondées. "Bref, une journée horrible" pour les services de la mairie, résume-t-elle. Pas de blessé, heureusement: "il ne manquerait plus que ça". A Vals-les-Bains, un collège évacué lundi face à un risque de crue est resté fermé mardi. Deux habitations ont été évacuées à Saint-Julien-La-Brousse. "La situation n'est pas catastrophique mais on surveille, notamment la rivière Eyrieux", sortie de son lit plus au nord dans le département, souligne la préfecture. A Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, ce cours d'eau "est monté de plus de six mètres cube de débit. Ce n'est pas le record de 1963, mais c'est 40 cm de plus que la dernière fois", indique le maire, Christian Ferroussier. "Les dégâts ne sont pas démesurés pour l'instant, mais c'est le côté répétitif. Toute la plage et l'aire de détente avaient été emportées la dernière fois, on avait nettoyé, et là c'est monté encore plus haut avec des branchages partout", a-t-il déploré. Dans le village, les sols détrempés n'absorbant plus rien, "l'eau descend de la montagne et par endroits on a des geysers. On a été obligé d'ouvrir les grilles d'égouts et de les sécuriser avec des barrières pour éviter les amas de feuilles", détaille l'élu. - "On a vu plus fort" - Pour lui, "les habitants prennent ça avec philosophie". "Il n' y a pas d'affolement", confirme Bernard Brottes, maire de La-Voulte-sur-Rhône où l'école municipale était privée d'électricité mardi matin. Deux groupes électrogènes y ont été installés pour pouvoir accueillir les enfants. Environ 4.300 foyers étaient privés d'électricité en Ardèche, 2.200 en Isère et 10.000 dans le Gard, selon ERDF. Dans une calanque à l'ouest de Marseille, des vagues de trois à quatre mètres étaient attendues mardi après-midi. "Il y a tempête, il y a pluie, la mer est démontée, mais on se prépare pour le service. Il n'y a pas eu d'annulations, alors il n'y a pas de raison de fermer. On a vu plus fort", relativisait la serveuse d'une auberge. Météo France a ajouté mardi matin la Côte-d'Or, le Jura et les Hautes-Alpes à la liste des départements placés en vigilance orange: Ardèche, Drôme, Ain, Isère, Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Var et Vaucluse. Soit seize au total couvrant un grand quart sud-est du pays. Partout, les préfectures se veulent rassurantes, en l'absence de blessés ou de dégâts majeurs. Mais les pompiers ne chôment pas pour autant, intervenant principalement pour des chutes d'arbres ou de poteaux électriques sur les routes, des tuiles ou des toitures envolées, des caves inondées. Comme dans la nuit de lundi à mardi après un coup de vent à Martigues (Bouches-du-Rhône) dans le secteur du Cap-Couronne. En Saône-et-Loire, la préfecture décomptait plus de 460 demandes d'intervention des secours depuis lundi, principalement autour de Chalon-sur-Saône, Givry et Buxy. Deux écoles et un lycée sont fermés et des axes routiers sont coupés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire