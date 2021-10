Meilleures ventes de jeux vidéo en France

L'horreur, c'est bien gentil mais ça ne doit pas durer trop longtemps! C'est que que nous révéle le classement cette semaine puisque Evil Within diparait des radars après sa 1ère place fracassante pour sa sortie. Les best-sellers reprennent donc leurs droits avec Fifa 15 et super smash bros 3ds sur le podium.

Et Nintendo qui a su tirer son épingle du jeu car pour sa sortie "Bayonetta 1 & 2 Edition Spéciale" est 4ème sur wii U; Nintendo qui a permis la sortie de la suite de ce jeu encensé lors de sa sortie. Bayonnetta était sorti sur les consoles concurrentes plus puissantes mais seul le partenariat financier de Nintendo a permis la sortie de ce 2ème opus. Un choix qui pourra faire basculer quelques fans sur cette console. Et pour ceux qui n'avaient pas goûté au jeu, mettre le 1er volet n'est pas négligeable.

Et puis vous n'êtes pas sans savoir que la Wii n'est plus produite depuis la sortie de sa petite soeur la wii U. Mais c'est quand même la console qui a été le plus vendue en France, un immense succès. Ce qui explique les très bonnes ventes de "Just dance 15" sur ce support, le public visé étant majoritairement sur cette console.

Le classements entre le 20 et le 26 octobre