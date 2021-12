Semi-marathon : Letellier sacré

Comment s'est déroulée votre course ?

"Le parcours avait un dénivelé assez difficile et, de ce fait, les concurrents ont eu peur de partir trop tôt. Il y avait eu une grosse difficulté entre le 11ème et le 12ème kilomètres. J'ai accéléré l'allure sans attaquer mais je me suis rendu compte que ça ne suivait pas derrière. J'ai dû faire un choix : temporiser et attaquer plus tard ou continuer seul. J'ai choisi la deuxième option, bien qu'il restait encore une longue distance à parcourir. Les trois derniers kilomètres ont été difficiles mais j'en suis venu au bout. Je n'ai pas battu mon record personnel (établi à 1h04') mais le titre compense largement !"



Quel est votre programme désormais?

"Je vais commencer les cross. Le 19 novembre, je serai au cross de l'Armée de terre, mon employeur. Ensuite, je tenterai de me qualifier pour le championnat d'Europe à la mi-décembre au Portugal".



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire