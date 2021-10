Historial Jeanne d'Arc à Rouen : l'héroïne se met au multimédia

Le Palais de l'Archevêché a été restauré. Le lieu où a été prononcée en 1431 la condamnation de Jeanne d'Arc et où se déroula son procès en réhabilitation en 1456 accueillera en février 2015 l'Historial Jeanne d'Arc. D'importants travaux de rénovation, d'un coût de 8,6 millions d'euros, ont été menés depuis plusieurs mois pour restaurer cet édifice classé monument historique. Sur cinq niveaux et près de 1000 m2 , le visiteur pourra découvrir l'histoire de Jeanne d'Arc, de sa lutte contre les Anglais à l'épisode des voix en passant par sa condamnation et sa réhabilitation posthume.

Mapping 3D et ombre projetée

Mais le Palais seul ne suffirait pas. C'est là qu'intervient l'agence Clémence Farrell, chargée de mettre en place la muséographie (2 millions d'euros). Tout en faisant visiter le futur Historial salle par salle, Clémence Farrell détaille ce que pourra voir le touriste, normand ou pas : "Il y aura des projections sur les murs, sur les vitres, sur des vitrines animées."

Plusieurs procédés viennent au secours de cette Historial 2.0 : le mapping 3D, qui permet de projeter sur n'importe quel volume des personnages ou des animations en 3D ; des panneaux graphiques lumineux et dynamiques ; ou encore la projection d'une ombre de la statue de Jeanne d'Arc, escortant le visiteur d'une salle à l'autre.

Le moderne au service du médiéval

Clémence Farrell conçoit l'Historial comme une rencontre entre le médiéval et le moderne : "L'idée, c'est de prendre des codes de notre époque pour raconter une histoire du Moyen-Age. C'est comme ça que l'on espère plonger le visiteur dans notre histoire." Et de faire de la visite de l'Historial un sommet d'émotion qui ne retombe jamais : "Chaque salle doit être un point d'orgue. Dans chacune d'entre elles, le visiteur doit avoir une émotion."