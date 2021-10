Le rêve a viré au cauchemar pour Jean-Edouard Criquioche. Le skipper haut-normand et son Class 40 Région Haute-Normandie ont dû faire demi-tour 45 minutes à peine après le départ de la course et avant même les premières intempéries qui ont poussé deux autres skippers à l'abandon. Un problème de gréément serait à l'origine de ce forfait.