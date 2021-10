Malherbe maudit les pénaltys

Le triste titre d'équipe concédant le plus grand nombre de pénaltys dans les cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France) revient pour l'heure au Stade Malherbe. En ce début novembre, personne n'a fait mieux depuis le début de saison... Les Caennais en ont concédé sept, soit quasiment la moitié de leurs buts encaissés depuis l'ouverture du championnat (15).

Si les pénaltys sifflés contre les Caennais n'étaient pas toujours justifiés, le dernier en date, samedi 1er novembre contre Metz, l'était bien. Et il a coûté cher aux Malherbistes, puisqu'il a permis aux Lorrains d'arracher la victoire à quelques secondes du coup de sifflet final (3-2). Cumulés aux matchs perdus en août contre Lille (0-1) et Rennes (0-1) sur des pénaltys, et le 3-3 de Toulouse avec deux coups de pieds de réparation en faveur des joueurs de la ville rose, cinq points se sont envolés.

Sur les sept pénaltys concédés, Rémy Vercoutre est parti à six reprises du mauvais côté pour n'en arrêter aucun... Malherbe doit inverser la tendance.