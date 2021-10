Hallyday, Mitchell et Dutronc, un trio de légende de la chanson française réuni sur scène

C'est la première fois que les trois artistes, qui pèsent ensemble près de cent albums studio, se produisent en commun, le temps de six soirées consécutives à Bercy, la plus grande salle de spectacles de la capitale (17.000 places).

Rebaptisé pour l'occasion "les Vieilles Canailles", le trio a pris pour modèle le "Rat Pack" formé dans les années 50 par Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr.

Aucune tournée n'est prévue mais ceux qui ne font pas le voyage à Paris pourront assister au cinéma au show du 9 novembre, diffusé en direct dans 160 salles en France, en Belgique et en Suisse.

Le secret a été bien gardé sur la préparation et le contenu de ces concerts-événements. "Le tout, c'est de se marrer", avait simplement assuré en avril Jacques Dutronc.

Sur le modèle du "Rat pack", les trois chanteurs devraient raconter des histoires entre les chansons, pour lesquelles ils seront accompagnés "d'un groupe de rock et d'un big band", selon le producteur de l'événement.

Une chose est certaine: Johnny (71 ans), Eddy (72 ans) et Jacques (71 ans) ont envie de s'amuser comme les gamins qu'ils étaient dans les années 60, l'époque où ils se sont connus.

Jacques Dutronc, qui a fait un rare retour sur scène en 2010 après 17 ans d'absence, a accompagné Eddy Mitchell à la guitare dans les années 60.

Johnny Hallyday et "Schmoll" ont eux très souvent chanté ensemble. La dernière fois, c'était justement à Bercy en juin 2013, quand Eddy, retraité des scènes depuis 2011, était venu fêter les 70 ans de son "pote".

Johnny Hallyday et Jacques Dutronc se connaissent aussi depuis un demi-siècle et traînaient dans le même quartier de la Trinité à Paris quand ils étaient adolescents. Mais le rocker et le dandy n'ont chanté en duo qu'une fois, pour une émission de radio.

Pour Johnny, qui sort le 17 novembre son 49e album studio ("Rester vivant"), cette série de concerts va constituer un tour de chauffe avant une nouvelle tournée en 2015.