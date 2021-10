Nouveau centre de médecine personnalisée : l'excellence normande reconnue

La génomique, c'est l'étude d'une maladie à l'échelle du génome et non plus à l'échelle d'un seul gène. Elle doit permettre de fournir un meilleur diagnostic, de mieux prévenir et de mieux traiter certaines maladies dans le domaine neurologique et cancéreux.

Classé premier sur sept projets

Le CHU de Rouen a fait valoir son expertise dans ce domaine en déposant une candidature pour la création d'un centre de génomique et de médecine personnalisée, sous la direction du Professeur Thierry Frebourg, directeur du service génétique au CHU de Rouen. Ce projet a été apprécié par le jury national d'experts chargé de valider les dossiers : il a été classé 1er sur les 7 dossiers déposés. Il fait partie des trois projets labellisés Fédération Hospitalo-Universitaire.

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, président du Conseil régional, cette reconnaissance prouve que "la région bénéficie d'un excellent réseau de recherche. Le CHU de Rouen se positionne en leader dans le domaine de la génomique médicale. C'est une chance pour les patients et l'attractivité du territoire."