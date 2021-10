Rouen : La location de Cy'clic possible avec la carte Atoumod

Depuis ce lundi 3 novembre, les voyageurs peuvent utiliser une seule et même carte pour emprunter un Cy'clic et monter à bord d'un TER dans la foulée. La carte Atoumod le leur permet. Une initiative qui répond à un bilan cruel du transport à Rouen : les trajets domicile-gare, pour majorité inférieurs à 3km, sont essentiellement parcourus en voiture, engendrant une pollution évitable.

La compatibilité Atoumod-Cy'clic doit y remédier : aujourd'hui, un usager qui doit prendre le train pour Paris en partant de la rue de la République peut, en un seul achat, acheter un titre pour louer un vélo sur l'une des 20 stations Cy'clic de la ville et un autre titre pour le TER, le tout sur la même carte.

"Simplifier la vie des usagers"

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie, "la carte Atoumod est une innovation made in Haute-Normandie unique en France. Désormais, les utilisateurs d'Atoumod pourront aussi louer les vélos Cy'clic, toujoursavec la même carte. C'est simple, c'est utile, c'est complet."

Le maire de Rouen Yvon Robert renchérit : "Promouvoir l'intermodalité et favoriser l'utilisation de modes doux contribuent à lutter contre le dérèglement climatique. De plus, cette nouvelle possibilité d'utiliser des Cy'clic avec la carte Atoumod vient simplifier la vie des usagers en ne les obligeant plus à avoir deux supports différents pour deux services complémentaires."