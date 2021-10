Route du Rhum : c'est déjà fini pour Marc Lepesqueux

Au moment de l'incident, Sensation Class 40, son bateau, était dans les dix premiers de la flotte. "Déçu, très déçu, je ne peux pas l’être moins après tout l’investissement mis ces derniers mois pour arriver au départ de la Route du Rhum avec un bateau high tech et fin prêt", faisait savoir Marc Lepesqueux après avoir pris la décision d'abandonner. La quille de son bateau a lâché cette nuit vers minuit trente. "J’allais me préparer à manger quand j’ai entendu un gros crac." Le bateau s’est alors mis à s’écarter du vent, il était clair que c’était la quille qui avait cassé.



Afin de préserver le voilier et de rentrer au plus vite, Marc a pris la direction de Guernesey. Il devrait rallier Cherbourg ensuite.