Sortir dans la Manche : mardi 4 novembre

Oldelaf est concert dans la région ce vendredi au Normandy à Saint-Lô et samedi à l'espace Buisson de Tourlaville. Le chanteur humoriste défendra les couleurs de son nouvel album. Retrouvez l'interview complète sur tendanceouest.com



Le CPIE du Cotentin organise une sortie gratuite ce samedi sur le thème « algues et coquillages ». Découverte des algues et des animaux vivant sur les rochers. Prises de

photos des escargots sur les algues pour le programme scientifique Biolit. Rendez-vous à 14h au poste de secours de la cale à la mer de Barneville plage.



Tendance Ouest est partenaire de la Foire Saint-Martin à Saint-Hilaire-du-Harcouët qui a lieu samedi et dimanche. Sur place 800 stands sur 11 kilomètres de rues et plus de 150 000 visiteurs chaque année. Au programme : déballage, expo, fête foraine et foire aux animaux. Retrouvez Tendance Ouest, place Delaporte et venez remportez des cadeaux toute la journée du samedi et du dimanche.