Le plaisir des soirs frileux

Soupe de poisson à la tomate



Pour 4/6 personnes

Temps : 30 minutes



60 cl de court-bouillon de poisson et 1 oignon moyen

1 bulbe de fenouil moyen

2 cuil. à soupe d'huile de tournesol et 15 cl de vin blanc sec

1 boîte de tomates en dés

1 feuille de laurier

1 cuil. à café de sucre en poudre

Sel et poivre noir

500 g de poisson blanc à chair ferme en filet

Quelques branches de persil

1 cuil. à soupe de Maïzena

2 cuil. à soupe de lait

3 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse



Mettez le court-bouillon à chauffer. Pelez et hachez finement l'oignon. Epluchez, lavez et hachez finement le fenouil en réservant les feuilles pour la garniture.

Faites chauffer l'huile dans une grande sauteuse à fond épais. Faites-y fondre le fenouil 5 minutes.

Videz l'excédent d'huile contenu dans la sauteuse. Ajoutez au fenouil le bouillon, le vin, les tomates, le laurier et le sucre. Portez à ébullition, couvrez et laissez frémir 10 minutes.

Taillez la chair du poisson en cubes de 2,5 cm. Plongez-les dans le bouillon. Lavez et essuyez le persil, réservez quelques feuilles pour décorer, hachez le reste et ajoutez-le à la soupe. Couvrez et laissez frémir 5 minutes.

Délayez la Maïzena avec le lait. Dès que le poisson est cuit, retirez le laurier, mélangez la Maïzena à la soupe et faites épaissir légèrement sur feu doux. Salez et poivrez.

Ajoutez la crème fraîche, mélangez et faites réchauffer 1 à 2 minutes.

Garnissez avec les feuilles de persil et servez aussitôt.





