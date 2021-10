Damien Perquis : "l'essentiel, c'était la qualif !"

Duhamel vous qualifie dans les arrêts de jeu des prolongations. Etiez-vous prêt pour la séance des tirs au but ?

“Dans ma tête c’était clair : on y allait tout droit. Et puis Mathieu, en renard des surfaces qu’il est, était là pour la pousser au fond. Le soulagement sur ce quatrième but était plus important que sur les autres, puisqu’il était synonyme de qualification.”

Malherbe a tout de même laissé entrevoir beaucoup de lacunes ?

“L’essentiel en coupe c’est la qualification. Après, on va bien sûr analyser en vidéo ce qui a été et ce qui ne l’a pas été. Il ne faut pas oublier que nous étions nombreux sur la pelouse à vivre notre premier match officiel de la saison, le coach ayant fait tourner l’effectif. Logiquement, on manquait d’automatismes”.

Vous en faisiez partie...

“C’était une grande frustration de ma part de ne pas avoir été conservé en numéro 1. J’ai pris beaucoup de plaisir à être titulaire sur ce match.”