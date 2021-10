Vous Êtes Içi vous offre vos places de spectacle pour le spectacle de Brahim Zaibait "Rock it all"

Il est champion de breakdance, ancien danseur de Madonna, chorégraphe de Robin des bois, finaliste de la dernière édition de Danse avec les stars et chorégraphe d'un spectacle du cirque du Soleil, Brahim Zaibat va vous faire vibrer dans son spectacle « Rock it all » avec ses 10 danseurs et les effets vidéos à couper le souffle.

