Rock, pop, électro : l'automne, c'est la saison des découvertes

Deux petits "nouveaux" enrichissent cette année l'automne musical: le "Howl Festival", proposé du 7 au 9 novembre par le producteur Live Nation dans plusieurs salles parisiennes, et le Black XS Festival, programmé les 22 et 23 novembre au Trianon, également à Paris.

Créé en 2011, le "Pitchfork" - du nom d'un influent site musical américain - ouvre le bal de jeudi à samedi à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Un seul credo: présenter "les nouvelles têtes des musiques émergentes" avec des artistes invités pour une unique date européenne.

Avec une programmation voulue "plus fun, et un peu moins intello que l'an dernier", la 4e édition affichera complet (soit 25.000 billets vendus en tout) pour ses trois soirées et ses "afters" électroniques du vendredi et du samedi, dans la salle voisine du Trabendo.

Ici, le public, étranger pour moitié, ne vient pas voir des Arctic Monkeys, des Stromae ou des Lana del Rey comme lors des grands festivals d'été, mais se plonger dans une programmation souvent exigeante et plus rare, avec une trentaine de groupes et artistes.

Les têtes d'affiche seront cette année le crooner électro anglais James Blake, qui devrait présenter de nouvelles chansons avant un album attendu en 2015, les Ecossais de Belle & Sebastian ou le Canadien Caribou, orfèvre de l'électro-pop parfaitement dans la ligne éditoriale du festival.

Un rendez-vous soigné, autant sur scène qu'autour avec, pour les spectateurs, vin bio et pistes de bowling.

-'L'Eurostar fonctionne dans les deux sens'-

Même goût pour les nouveautés et même tropisme anglo-saxon avec le vénérable Festival des Inrocks (27e édition du 11 au 18 novembre), qui proposera des concerts à Paris, Lille, Tourcoing, Nantes, Lyon, Toulouse, Strasbourg et même... Londres. Dans la capitale britannique, les Inrocks proposeront une affiche 100% française (Fránçois & The Atlas Mountains, Petit Fantôme et Isaac Delusion) pour montrer que "l'Eurostar fonctionne dans les deux sens".

Quelques belles soirées en perspective avec la Suédoise Lykke Li, l'auteur du tube "I Follow Rivers", succès de l'année 2012 après avoir été remixé par le DJ belge The Magician, le demiurge britannique Damon Albarn, pour sa première apparition dans ce festival depuis 1991 (avec Blur), et le groupe britannique The Jesus And Mary Chain.

La formation pop Moodoïd de Pablo Padovani, le fils du jazzman Jean-Marc Padovani, aura le lourd privilège de défendre la langue de Molière face aux nombreuses troupes britanniques.

Aux côtés du Pitchfork et des Inrocks, Live Nation veut montrer, avec son nouveau "Howl Festival", qu'il n'est pas seulement un producteur à gros spectacle pour Madonna, Lady Gaga, U2, Rihanna, Jay Z ou Beyoncé, mais peut aussi contribuer à l'émergence des "futurs acteurs de la musique actuelle".

Plutôt modeste par la taille, ce nouveau venu entend être un rendez-vous "complémentaire" avec une affiche alliant électro, pop et rap.

Le Black XS Festival, lui, misera pour ses débuts sur une programmation plus compacte (2 jours) et plus rock, avec notamment les Britanniques de Temples et les Français Lilly Wood & The Prick, la surprise musicale de l'été avec le carton dans toute l'Europe de leur titre "Prayer in C".

Il sera alors temps de mettre le cap sur Rennes, qui reprendra du 3 au 7 décembre son statut de capitale française des découvertes avec les Trans Musicales où sont attendus pour la 36e édition plus de 90 artistes provenant de 30 pays.