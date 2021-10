Quatuor de caennais influencé par la new wave et la post punk des 80s, KDF a dévoilé son tout nouvel EP Signal. Entre indie rock, grung et envolées pop, ce nouvel opus mêle des influences variées dans les deux titres qui le composent. Mené par une voix ténébreuse et profonde, le groupe bas-normand dévoile des compositions marquées par de belles envolées planantes et nébuleuses.