Sortir dans l'Orne : jeudi 30 octobre

A Argentan se trouve le paradis des enfants : Kytty's Park. Un parc d'attractions couvert qui accueille les enfants et leurs parents. C'est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Il faut obligatoirement que les enfants soient équipés de chaussettes et accompagnés d'un adulte. Infos et tarifs à retrouver sur www.kyttyparks.com



Toujours à Argentan, le centre aquatique se met aux couleurs d'Halloween et vous plonge dans l'univers des citrouilles, toiles d'araignées et autres sorcières. Au programme demain après-midi : coloration de l'eau, parcours aquatique et maquillage des enfants. Rendez-vous ce vendredi de 15h à 19h, l'entrée est au tarif habituel.



Dimanche, c'est la fête de l'arbre et du cidre à l'écomusée du Perche. Des animations, un concours de la meilleure tarte aux pommes, des démonstrations, des conférences et des ateliers pour enfants sont prévus toute la journée. C'est ouvert de 10h30 à 17h30. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 14 ans.