La déchetterie de Saint-Lô élue meilleur point de collecte de lampes usagées

Parmi toutes les déchetteries de Basse-Normandie, celle de Saint-Lô brille par par la collecte des lampes usagées.

Point de collecte exemplaire

Récylum est l'éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics pour organiser la collecte et le recyclage des lampes usagées. Il vient de décerné le titre de "Mailleur point de collecte 2013 de lampes usagées" à la déchetterie de Saint-Lô, avec 1 163 kilos de lampes et néons collectés en 2013.

Les bas-normand concernés

L'organisme précise que les bas-normands de manière générale recyclent de plus en plus leurs lampes avec en 2013 553 lampes collectées et recyclées pour 1000 habitants, soit une prograssion de 19 % par rapport à 2012.